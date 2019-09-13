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Eğitim

YÖKDİL Sınavı'na başvurular başladı

Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na başvurular başladı.

Burcu Çalık   | 13.09.2019
YÖKDİL Sınavı'na başvurular başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde, daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince düzenlenen ve bu yılın sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmaya başlanacak YÖKDİL'e ilişkin duyuruya yer verildi. 

Buna göre, 3 Kasım'da uygulanacak 2019-YÖKDİL için başvurular 13-23 Eylül'de alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-YÖKDİL kılavuzundan ulaşılabilecek. YÖKDİL için geç başvurular da 2 Ekim'de alınacak.

YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulanacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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