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Eğitim

YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Yıldız Aktaş   | 20.02.2020
YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonların belirlenme işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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