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Eğitim

YÖKDİL/2 pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapılacak.

İsa Toprak  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
YÖKDİL/2 pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde yapılacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

YÖKDİL/2 saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınava 91 bin 353 aday katılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi sınavda görev alacak." bilgisini paylaştı.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.


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