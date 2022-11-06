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Eğitim

YÖK, "yükseköğretimde uluslararasılaşma" temalı çalıştay düzenleyecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye'deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü" çalıştayı 28 Kasım 2022'de düzenlenecek.

Selma Kasap   | 06.11.2022
YÖK, "yükseköğretimde uluslararasılaşma" temalı çalıştay düzenleyecek

Ankara

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştaya 40 dolayında üniversiteden öğretim üyeleri davet edildi. Çalıştaya, "yükseköğretimde uluslararasılaşma" konusunda uzman yönetici ve araştırmacılar ile ilgili kurum temsilcileri de katılacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artırma ve yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde atılması gerekli adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere ilgili paydaşlarla bir araya geleceklerini ifade etti.

YÖK olarak yükseköğretim kurumlarına, uluslararası alanda görünürlüklerini artırma adına yürütecekleri faaliyetlerde yol gösterici ve yardımcı olacaklarını belirten Özvar, "Bu kapsamda, çalıştayda uluslararasılaşmanın desteklenmesi, küresel iş birliği alanları ve küresel rekabet ortamında Türkiye’nin stratejik öncelikleri gibi birçok önemli konu ele alınacaktır. Çalıştay neticesinde oluşacak bilgi ve tecrübe paylaşımının, uluslararasılaşma konusundaki planlamalarımızı ve atacağımız adımları desteklemesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda, üniversitelerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, YÖKAK, Maarif Vakfı, TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Ulusal Ajans ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi kuruluşlardan temsilciler de yer alacak.

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