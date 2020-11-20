Euro
9.04
Dolar
7.61
BIST 100
1,323.30
Altın
1,866.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki Mercan Camii’ne geldi Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı
logo
Eğitim

YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteleri, uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyardı.

Yıldız Aktaş   | 20.11.2020
YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sınav Güvenlik Tedbirleri konusunda bütün üniversitelere yazı gönderdi.

Buna göre, uzaktan ve online programlar ile derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları için asgari standartların Başkanlık tarafından yükseköğretim kurumlarına 22 Mayıs'ta gönderilen yazıyla bildirildiği anımsatıldı.

Uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 479 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlıyor
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 332 bin kişiye ceza uygulandı
Bakan Koca gençlere sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili hatırlatmada bulundu: Fedakarlığınıza ihtiyacımız var
Rusya'da son 24 saatte 24 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı

YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kök: Hedefimiz ODTÜ'nün dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 100'de yer alması

39 yılı geride bırakan YÖK bilim hayatına yön verecek yeni projelere imza atıyor