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Eğitim

YÖK "öğrenci affı"na ilişkin usul ve esasları belirledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Barış Gündoğan   | 22.07.2022
YÖK "öğrenci affı"na ilişkin usul ve esasları belirledi

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan 7417 sayılı Kanun'a ilişkin usul ve esasların belirlendiği kaydedildi.

Buna göre terör, cinsel saldırı, kasten öldürmenin yanı sıra devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduklarına karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ile mensubiyeti bulunanlar, bu kanundan yararlanamayacak.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile eczacılıkta uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanundan yararlanabilecek.

Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde (7 Kasım 2022'ye kadar) ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla kanunun ilgili hükümlerinden faydalanabilecek.

Yükseköğretim kurumlarından 5 Temmuz 2022'den önce ilişiği kesilen öğrenciler de kanundan yararlanmak için ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna aynı tarihe kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların ise mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Sağlık nedenleriyle başvuramayanların da buna ilişkin heyet raporunu 5 Aralık 2022 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecekleri bildirildi.

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