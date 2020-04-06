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Eğitim

YÖK, koronavirüs önlemleri kapsamında Seviye Tespit Sınavlarını erteledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerce nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) ve muadil sınavların ertelenmesine karar verdi.

Selma Kasap   | 06.04.2020
YÖK, koronavirüs önlemleri kapsamında Seviye Tespit Sınavlarını erteledi

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun 26 Mart'taki toplantısında, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında üniversitelerce nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak STS ve muadil sınavlar ele alındı. 

Sınavların, YÖK tarafından belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verildiği ve daha sonra bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

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