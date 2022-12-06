Dolar
18.64
Euro
19.59
Altın
1,778.24
ETH/USDT
1,257.30
BTC/USDT
17,015.00
BIST 100
4,991.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek." dedi.

Selma Kasap   | 06.12.2022
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa Gençlik Buluşması'nda öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi konusunda bir müjde verdiğini hatırlattı.

Eğitim fakülteleri dışında öğretmenlik hakkı veren bölümlerden mezun olan öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimi almaları gerektiğini dile getiren Özvar, bu eğitimlerin geçmişte özellikle fen-edebiyat fakültelerinde lisans eğitimi sırasında alınabildiğini aktardı.

Bu konudaki yeni çalışmalara YÖK bünyesinde başladıklarını bildiren Özvar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili genel müdürlükleri, Talim ve Terbiye Kurulu ve diğer paydaşlar ile bu konuyu kapsamlı şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Özvar, pedagojik formasyon eğitimlerini mezuniyetten ziyade lisans öğrenimi sırasında yapmayı planladıklarını belirterek, "Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin teknik ayrıntılar bulunduğuna dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Pedagojik formasyon eğitimi 60 kredi dolayında ciddi bir ders saati anlamına geliyor. Bu dersler gerek teorik gerekse uygulamalı dersleri içeriyor. Bu da ciddi bir çalışmayı gerektiren bir süreç. Biz inşallah bu süreci öğrencilerimiz mağdur olmadan yürüteceğiz. Aynı zamanda bu programın, üniversitelerimizde eğitim öğretim kalitesinden ödün vermeyecek şekilde öğrencilerimizin en iyi yetiştirilebilecekleri bir formatta yürütülmesini istiyoruz.

Öğrenciyken mezun olmadan alınabilecek pedagojik formasyon eğitimlerini en kısa zamanda başlatacağız. Öğrencilerimizin hangi sınıfta olurlarsa olsunlar pedagojik formasyon eğitimine bir şekilde başlayabilmelerini istiyoruz. Bu konuda teknik ayrıntılar var. Bunların her birini masaya yatırdık, şu anda onları birlikte değerlendiriyoruz."

Özvar, lisans eğitimleri sırasında diğer dersler gibi formasyon derslerinin de alınabileceğini, mezun olup bu eğitimi almamış öğrenciler için de ayrı formüller üzerinde durduklarını vurguladı.

"Öğrenciler sene kaybı yaşamayacak"

Konuya ilişkin üniversite rektörlükleri, eğitim fakülteleri ile temaslarının devam ettiğini anlatan Özvar, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle öğrencilerimiz eğitim öğretimleri devam ederken bu pedagojik formasyon eğitimini tamamlayacaklar. Dolayısıyla öğrencilerimiz, sene kaybı yaşamadan öğrencilik yıllarında bu eğitimleri alabilecekler. En kısa zamanda ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sistemi bütün üniversiteleri içine alacak şekilde genişleteceklerine işaret ederek, "Bütün üniversitelerimiz formasyon eğitimi konusunda gerekli çalışmaları başlatacaklar. Biz mevzuat altyapısını hazırlayacağız. İlgili paydaşlarımızın görüşünü alarak genel çerçeveyi belirleyip üniversitelerimizle bu konuyu paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden sanığa 10 yıl hapis istemi
Şehit Piyade Komando Binbaşı Duman, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: İmkanı olan işverenimizi asgari ücretin üzerinde ücret vermeye teşvik ediyoruz
Bakan Soylu: (İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı) Bombanın sosyal medya üzerinden yaptırıldığını söyleyebilirim
Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

Benzer haberler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması

Bakan Kasapoğlu: Spor bilimleri fakültelerinde 6+2 şeklinde yeni bir uygulamaya geçiyoruz

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülkeden biri olacak

Yurt dışından öğrenci kabulünde "TR-YÖS" ile standartlaşma sağlanacak

Yurt dışından öğrenci kabulünde "TR-YÖS" ile standartlaşma sağlanacak
YÖK Başkanı Özvar: Yurt dışı kurumlarla ortak yürütülen proje sayısında yüzde 38'lik artış gerçekleşmiştir

YÖK Başkanı Özvar: Yurt dışı kurumlarla ortak yürütülen proje sayısında yüzde 38'lik artış gerçekleşmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet