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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk yerleştirme işlemlerinin neticesinde bir programa yerleşemeyen gençlerin üzülmemelerini tavsiye ederek, ek yerleştirme işlemlerinde şansın devam ettiğini belirtti.

Selma Kasap   | 31.08.2021
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı

Ankara

Erol Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan gençleri ve ailelerini tebrik eden Özvar, "Aramıza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Özvar, "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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