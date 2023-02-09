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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerde bulundu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremlerin ardından yürütülen çalışmaları ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek amacıyla deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerde bulundu.

Selma Kasap   | 09.02.2023
YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerde bulundu

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, depremden etkilenen ve çevre illerdeki üniversitelerin arama-kurtarma, sağlık ve barınmayla ilgili imkanlarının hizmete sunulması için rektörlerle koordinasyon iletişim ağı kurulmasının ardından deprem bölgesine gitti.

Özvar, depremzedelere yönelik çalışmaları ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek amacıyla deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerde bulundu.

İlk olarak İskenderun Teknik ve Hatay Mustafa Kemal üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelerek ildeki durum ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Özvar, depremzedelere açılan kampüslerde ve üniversite hastanelerinin yoğun bakım ve acil servislerinde incelemelerde bulundu. Üniversite hastanelerinin sağlık personeliyle de bir araya gelen Özvar, durum ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.

Hatay'dan sonra Gaziantep'e geçen Özvar, Gaziantep Üniversitesinde de incelemeler yaptı. Üniversite hastanelerinin acil servislerini ziyaret eden Özvar, yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Yaraları hep birlikte saracağız"

YÖK Başkanı Özvar, depremin hemen ardından bölgedeki ve bölgeye yakın illerdeki tüm üniversitelerin, depremzedelere barınma, sağlık ve yemek hizmeti sunduğunu, personelin ve öğrencilerin büyük özveriyle arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldığını vurguladı.

Erol Özvar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üniversitelerimizin kampüslerinde barınan depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıyoruz. İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde incelemelerde bulunduk. İhtiyaçların, eksiklerin giderilmesi için hem diğer üniversitelerimizle hem de ilgili kurumlarla işbirliği halindeyiz. Şu anda tüm üniversitelerimizde bölgeye yardım gönderilmesi için yoğun çalışmalar var. Yaraları hep birlikte saracağız."

Prof. Dr. Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerini sürdüreceğini kaydetti.

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