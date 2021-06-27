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Eğitim

YKS'nin üçüncü oturumu YDT sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı.

Selma Kasap,Lale Bildirici   | 27.06.2021
YKS'nin üçüncü oturumu YDT sona erdi Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

Sınavda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alındı.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açık tutuldu.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

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