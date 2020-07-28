Euro
8.13
Dolar
6.94
BIST 100
1,180.86
Altın
1,928.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

YKS'nin eşit ağırlık birincisinin hedefi bilgisayar mühendisliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, bilgisayar veya yazılım mühendisliğini hedeflediğini söyledi.

Ümit Kahrıman   | 28.07.2020
YKS'nin eşit ağırlık birincisinin hedefi bilgisayar mühendisliği YKS eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz (sol 5), bilgisayar veya yazılım mühendisliğini hedeflediğini söyledi. Fotoğraf: Murat Anıl/AA

Osmaniye

Evleksiz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın kabulü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısını disiplinli çalışmayla elde ettiğini belirtti. 

Başarının sihirli bir formülü olmadığını dile getiren Evleksiz, "Yeteri kadar tekrar ve bol bol test çözmek benim için yeterli oldu. Okulda öğrendiklerimi tekrar ettim. Kitapta olan bilgileri daha iyi öğrenmek için birçok kaynak araştırdım, arkadaşlarıma sordum." ifadelerini kullandı.

Evleksiz, üniversitede bilgisayar veya yazılım mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Vali Yılmaz da Evleksiz'in gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Evleksiz'e disiplinli çalışmaktan vazgeçmemesi tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "İnşallah hedeflerine ulaşacaktır, bizi her zaman gururlandıracaktır." dedi.

Vali Yılmaz, öğrenciye hediye vererek, anne ve babasının yanı sıra öğretmenlerini kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan baba Turgut ve anne Sabiha Evleksiz ise çocuklarının başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Vali Yılmaz'ın kabulünde, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile TOBB Fen Lisesi okul yöneticileri ve öğretmenleri de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da artan Kovid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
'Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 823 bini geçti

Benzer haberler

YKS'nin eşit ağırlık birincisinin hedefi bilgisayar mühendisliği

YKS'nin eşit ağırlık birincisinin hedefi bilgisayar mühendisliği

Düzenli ve disiplinli çalışarak Türkiye birincisi oldu

Planlı çalışarak Türkiye birincisi oldu