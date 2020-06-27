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Eğitim

YKS'de kullanılan sınav setleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesiyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda kullanılan sınav setleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.06.2020
YKS'de kullanılan sınav setleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı

Ankara

Aydınlıkevler İlkokulunda stant açan Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderleri, YKS'den çıkan öğrencilerin kullandıkları sınav setlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için topladı.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Spor Bakanlığı gençlik liderlerinden Salih Bilal Şenyüz, "Ankara'daki gençlik merkezleri olarak Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlatmış olduğu gönüllülük hareketi kapsamında sınavdan çıkan öğrencilerin kalemlerini ihtiyaç sahibi olanlara ulaştıracağız. Bu projede olmaktan şeref duyuyorum. Bu projeye destek verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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YKS'de kullanılan sınav setleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı

YKS'de kullanılan sınav setleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı