Euro
6.26
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,507.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Eğitim

YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

Burcu Çalık   | 04.10.2019
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde başvurmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

ALES cevap kağıtları erişime açıldı

ALES sonuçları açıklandı

YDUS başvuruları 1-11 Kasım'da yapılacak

YDUS başvuruları 1-11 Kasım'da yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı

ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı