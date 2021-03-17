YKS için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının bugün ve yarın yapılabileceğini duyurdu.
Ankara
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.
Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.