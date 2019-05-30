Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.66
Dolar
5.97
BIST 100
88,882.01
Altın
1,276.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YEKA RES-2 ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı
logo
Eğitim

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

Selma Kasap   | 30.05.2019
YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 

YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

'YKS'ye ilişkin sistem değişikliği gündemimizde yok'

'YKS'ye ilişkin sistem değişikliği gündemimizde yok'

KPSS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

ALES cevap kağıtları erişime açıldı

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
MEB'den 'YKS' açıklaması

MEB'den 'YKS' açıklaması