'Yeni Öğretmenler Yeni Başlangıçlar' çalıştayı başladı

Fotoğraf: AA/Servet Tümer

ANTALYA

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğinde, kadın köy öğretmenlerinin meslektaşlarının gerisinde kalmasını önlemek, bulundukları bölgeye adaptasyonunu, orada rol model olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projenin çalıştayı, Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, başlangıçta küçük gruplarla başlayan projelerin çok daha başarılı olduğunu ve güzel sonuçların ortaya çıktığını söyledi.

Projenin sonunda efsane bir olayın çıkacağına inandığını dile getiren Safran, "Kadınlara, kadın öğretmenlere çok güveniyoruz. OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarına baktığımız zaman, kadın eğitimci sayımız Avrupa'nın çok üzerinde. Kadın öğretmenler biraz daha fedakar davranıyor. Analık duygusundan kaynaklanarak, öğrencilere şefkatle yaklaşıyor. Arada kurulan bu güçlü bağ, öğrenci başarısına çok yansıyor. İlköğretim çağındaki çocukların ihtiyaç duydukları sevgiyi en iyi veren, kadın öğretmenlerdir." diye konuştu.

Kadın öğretmenlerin en az yüzde 50'sinin, ilk görev yerlerinde ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bölgelere düşme ihtimalinin çok fazla olduğunu ifade eden Safran, projenin bu nedenle önem taşıdığını belirtti.

Kadın öğretmenler konusunda çok acı tecrübelere sahip olduklarını anlatan Safran, "Yetersiz öğretmen eğitiminden dolayı, birçok arkadaşınız maalesef acı hatıralarla anılmak zorunda kaldı. Bu proje, bu nedenle de çok büyük bir proje. Sizi hem hayata hem de eğitime bağlaması, görev yaptığınız bölgelerde rol model olmanızı sağlaması açısından önemli bir proje." dedi.

Eğitimin zor, eğitimde reform yapmanın ise daha zor olduğunu vurgulayan Safran, şunları kaydetti:

"Eğitime çok büyük yatırımlar yapmak, eğitimde radikal değişiklikler yapmak istiyoruz ama gemi yol alıyor. Gemiyi, batırmadan yol almasını sağlayıp istediğimiz limana ulaştırmak için mecburen açık denizde onarıyoruz. Bunu limana çekmemiz lazım. O nedenle bu eğitim reformları gerçekten güç oluyor. Projeden beklentim çok yüksek. Proje bittiği zaman Avrupa Birliği'ne de bir rol model proje olacağına inanıyorum."

"Köy öğretmenlerinin içinde bulunduğu koşullar, kolay değil"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da öğretmenlerin çalışma koşullarının geliştirilmesi ve mesleki tatminlerinin yukarıya çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bunların sağlanması durumunda ülkenin genç nüfusu bir risk olmaktan çıkıp fırsat olmaya dönüşecektir." dedi.

"Eskiden köylerde öğretmenlerimiz bir bilirkişiydi. Bugün de aynısının olması için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullanan Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Köy öğretmenlerinin içinde bulunduğu koşullar, kolay koşullar değil. Bu projeyle, hem öğretmen yetkinliklerinizi yukarıya taşımayı hem size psikolojik destek vermeyi hem de köy çocukları ve kadınları için yol gösterici olmanızı sağlamayı düşünüyoruz. Bunun için de gayret sarf edeceğiz. Projede başarılı olabilirsek, köyde öğretmenlerin tekrar değerli ve en öndeki kişilerden biri olmasını sağlayabiliriz."

Toplam 55 kadın köy öğretmeninin katıldığı çalıştay 2 Şubat'ta sona erecek.

Muhabir: Sinan Özmüş