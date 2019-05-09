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Eğitim

'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli' 15 Mayıs'ta açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini düzenleyeceği toplantıda açıklayacak

Selma Kasap   | 09.05.2019
'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli' 15 Mayıs'ta açıklanacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda açıklayacak.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir süredir okulların çalışma takvimi üzerine yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda kamuoyu ile paylaşacak.

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