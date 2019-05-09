'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli' 15 Mayıs'ta açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini düzenleyeceği toplantıda açıklayacak
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda açıklayacak.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir süredir okulların çalışma takvimi üzerine yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda kamuoyu ile paylaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.