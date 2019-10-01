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Eğitim

YDUS başvuruları 1-11 Kasım'da yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının 1-11 Kasım'da alınacağı bildirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 01.10.2019
YDUS başvuruları 1-11 Kasım'da yapılacak

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvurularının 1-11 Kasım'da alınacağı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 1-11 Kasım'da yapacak.

Sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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