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Eğitim

YDS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 24 Mart'ta 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

Burcu Çalık   | 19.04.2019
YDS'nin cevap kağıtları erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 24 Mart'ta 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YDS/1 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından değerlendirilmesi sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.

Adaylar, cevapları ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.


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