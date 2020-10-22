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Eğitim

YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı.

Esin Işık   | 22.10.2020
YDS sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, 27 Eylül'de uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2020-YDS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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