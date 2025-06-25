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Eğitim

YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 5 Temmuz'da yapılacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/İngilizce) giriş belgeleri erişime açıldı.

Şeyma Güven  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/İngilizce sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

5 Temmuz'da yapılacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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