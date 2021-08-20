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Eğitim

YDS için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10 Ekim'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.08.2021
YDS için başvurular başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 10 Ekim'de yapılacak.

Sınava başvurular, 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.

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