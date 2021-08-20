YDS için başvurular başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10 Ekim'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 10 Ekim'de yapılacak.
Sınava başvurular, 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.