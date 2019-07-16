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Eğitim

YDS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı.

Burcu Çalık   | 16.07.2019
YDS başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için başvurular başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Eylül'de uygulanacak 2019-YDS/2 için başvurular, 16-24 Temmuz'da yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2019-YDS kılavuzundan erişilebilecek.

Kılavuzdaki bilgilere göre, 2019-YDS/2 için geç başvuru günü de 2 Ağustos olarak belirlendi.

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