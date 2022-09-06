Dolar
18.23
Euro
18.14
Altın
1,712.60
ETH/USDT
1,660.20
BTC/USDT
20,003.00
BIST 100
3,360.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmaları imza töreninde konuşuyor
logo
Eğitim

YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı.

Selma Kasap   | 06.09.2022
YDS başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özel güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine karşı hakaret' sayıldı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası yeniden görülmeye başlandı
Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

YDS başvuruları başladı

YDS başvuruları başladı

ALES sonuçları açıklandı

KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet