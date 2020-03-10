YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
ÖSYM tarafından, YDS için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, YDS/1 için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
Adaylar, 12 Nisan'da uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.