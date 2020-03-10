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Eğitim

YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

ÖSYM tarafından, YDS için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

Yıldız Aktaş   | 10.03.2020
YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. 

Duyuruda, adayların, YDS/1 için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

Adaylar, 12 Nisan'da uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşabilecek.

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