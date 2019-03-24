Yabancı dil sınavı yapıldı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 41 il merkezinde 25 farklı dilde gerçekleştirildi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) yapıldı.
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu sınav 41 il merkezinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara toplam 180 dakika süre verildi.
2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlendi.