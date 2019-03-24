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Eğitim

Yabancı dil sınavı yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 41 il merkezinde 25 farklı dilde gerçekleştirildi.

Selma Kasap   | 24.03.2019
Yabancı dil sınavı yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) yapıldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu sınav 41 il merkezinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara toplam 180 dakika süre verildi.

2019-YDS/1 Sınavı, 25 farklı dilde düzenlendi.

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