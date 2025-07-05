Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) yapıldı.

Şeyma Güven  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ankara

Sınav, 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan 2025-YDS/İngilizce için adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

68 bin 666 adayın başvurduğu sınava girenlere, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 10 bin 533 kişinin görev yaptığı sınav, saat 13.15'te sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te savaş sonrası süreçte ceza hukukunun yeri ele alındı
Orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazı sonrası camilerde dua edilecek
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Benzer haberler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
TUS ve STS başvuruları başladı

TUS ve STS başvuruları başladı
2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı

2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet