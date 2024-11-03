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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) gerçekleştirildi.

Buğrahan Ayhan  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ankara

Sınav, 89 sınav merkezinde, saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yaptığı sınav için 81 ilde 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

2024-YDS/2'ye İngilizce'de 104 bin 363 aday, Arapça'da 6 bin 568 aday, Almanca'da 1.688 aday, Fransızca'da 1.038 aday ve Rusça dillerinde ise 966 aday olmak üzere toplam 114 bin 623 aday başvurmuştu.

Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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