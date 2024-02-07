Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Mart Pazar yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başvurular 15 Şubat'a kadar alınacak.
Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2024-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.