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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 24 Mart Pazar yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvuruları başladı.

Utku Şimşek  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başvurular 15 Şubat'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2024-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

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