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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

YDS için başvurular, 8 Mart'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi veya Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Sefa Şahin   | 25.02.2021
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Nisan'daki sınav için başvurular 8 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS/1 kılavuzunda yer alıyor.

Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

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