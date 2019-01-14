Vekil öğretmen öğrencilerin yüzünü güldürdü

Fotoğraf: AA/Ali Tepe

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Şirvan ilçesinin Damlı köyünde öğretmenlik yapan Yusuf Özüş, 3 yıl önce bir öğrencisinin yırtık ayakkabı giydiğini gördü.

Bundan etkilenerek, sosyal medyadan "Sen de Bir Fidan Dik" başlıklı kampanya başlatan Özüş'ün çağrısına 81 ilden yanıt geldi.

3 yıldır süren kampanya ile hayırseverlerce sağlanan ayakkabılar tüm illerde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Özüş, yaptığı açıklamada, yürüttükleri kampanya kapsamında hayırseverlerin gönderdiği ayakkabıları öğrencilere teslim etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bu doğrultuda Hürriyet İlkokulunda da öğrencilere 300 ayakkabı dağıttıklarını ifade eden Özüş, "Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek bizi çok çok mutlu ediyor. Bizleri bu konuda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Kampanyamız devam ediyor. 81 ilde bütün öğrencilerimizi mutlu etmeye devam ediyoruz." dedi.

"Ayşe" isimli bir öğrencisinin yırtık ayakkabısı ile başlayan kampanya sürecinde tüm illerdeki öğrencileri mutlu etmeye çalıştıklarını dile getiren Özüş, "Öğrencilerle mutlu oluyoruz. Asıl amacımız eğitime destek vermek, zor koşulda olan öğrencilerimize umut olmaktır. Onların eğitim hayatına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Öğrenciler de kendilerine hediye edilen ayakkabılar için hayırseverlere teşekkür etti.

Muhabir: Ali Tepe