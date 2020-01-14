Euro
6.56
Dolar
5.89
BIST 100
120,424.50
Altın
1,541.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi" MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor
logo
Eğitim

Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zafer Tayfur   | 14.01.2020
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle merkez ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Beyaza bürünen ilçede, belediye ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Soğuk hava nedeniyle araç ve evlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Tayvan seçimlerinde zafer Tsai'nin
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?

Benzer haberler

Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

PKK'nın benimsediği 'eş başkanlık' sistemini belediyede uygulamışlar

Üç ilde eğitime kar engeli

Van polisi terörün finans kaynağı uyuşturucuya 2019'da da geçit vermedi

Van polisi terörün finans kaynağı uyuşturucuya 2019'da da geçit vermedi
'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor

'Gülümsemek bulaşıcıdır' sloganıyla başlatılan çalışma okullarda yayılıyor
Ankara Valisi Şahin: İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir

Ankara Valisi Şahin: İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir