Van'ın Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Van
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.