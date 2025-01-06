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Eğitim

Van'ın Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Emre Ilıkan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Van'ın Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Van

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.

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