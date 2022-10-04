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Eğitim

Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Selma Kasap   | 04.10.2022
Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı'na başvuru süresi uzatıldı

Ankara

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.

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