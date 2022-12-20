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Eğitim

Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 16 Aralık 2022'de kesin sonuçları ilan edilen uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına göre düzenlenen sertifikalar e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Selma Kasap   | 20.12.2022
Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2022'de düzenlenen ve 16 Aralık'ta kesin sonuçları ilan edilen sınavda uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar sertifikalarını e-Devlet üzerinden edinebilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri halinde, unvanlar için öngörülen bir dereceden yararlandırılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmenler, bu unvanlara yönelik eğitim öğretim tazminatından gelecek aydan itibaren faydalanabilecek.

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