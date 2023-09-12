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Eğitim

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığından, uzman öğretmenlik eğitimlerinin 16 Eylül'e, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 22 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" doğrultusunda Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı'nın 17 Temmuz'da başlatıldığı anımsatıldı.

Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimlerinin 8 Eylül itibarıyla tamamlandığı, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Eylül'de tamamlanmak üzere planlandığı anımsatılan açıklamada, "Uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül saat 23.59'a kadar uzatıldı." ifadesine yer verildi.

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