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Eğitim

Uzaktan Erişim TRT EBA yarışma programına çocuklardan yoğun ilgi

Yeni nesil çevrim içi yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA"ya başvuran çocuk sayısı 35 bini aştı.

Güç Gönel   | 25.06.2021
Uzaktan Erişim TRT EBA yarışma programına çocuklardan yoğun ilgi

Istanbul

Kovid-19 salgını sürecinde eğitim ve öğretimin dev platformu olan TRT EBA, eğlenceli içerikleriyle de öne çıkıyor. Yarışmacı çocukların evlerinden çevrim içi olarak programa katılarak yarışabilmelerine imkan sağlayan yeni nesil yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA", çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender'de yer alan oyuncularla yarışma fırsatını yakalamak için başvuran çocuk sayısı 35 bini aştı. Sunuculuğunu oyuncu Seda Çavdar'ın üstlendiği yarışmadaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata uygunluğu kontrol edilip onaylandıktan sonra yarışmaya dahil ediliyor.

"Uzaktan Erişim TRT EBA", cuma günleri TRT EBA İlkokul ve TRT EBA Ortaokul kanallarında ekranlara geliyor. Yarışmacı olmak için çocuklar evlerinde kamera karşısına geçiyor. Başvuru için yarışmacı adayları, kendilerini tanıtan kısa bir video ile Whatsapp üzerinden 0552 589 70 34 telefon numarası ya da TRT'nin sosyal medya hesaplarından başvuru yapabiliyor.

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