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Eğitim

Uzaktan eğitimle 1275 öğrenci hafız oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle eğitime ara verilen dönemde, uzaktan eğitim yoluyla 1275 öğrencinin hafızlığını tamamladığını bildirdi.

Buket Güven   | 02.05.2020
Uzaktan eğitimle 1275 öğrenci hafız oldu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle eğitime ara verilen dönemde, uzaktan eğitim yoluyla 1275 öğrencinin hafızlığını tamamladığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı yurt genelinde yürütülen hafızlık eğitimi başta olmak üzere vaiz ve müftülerin yetiştirildiği ihtisas eğitimlerini dijital platforma taşıdı.

Bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla 1-30 Nisan'da 65 ilde 378'i kız, 625'i erkek olmak üzere toplam 1003 öğrenci hafızlığa başladı. 79 ilde 485'i kız, 790'ı erkek olmak üzere 1275 öğrenci ise hafızlığını tamamladı.

Hafızlık eğitiminde öğrencinin Kur'an-ı Kerim'in tüm sayfalarını tek tek ezberleyerek hocasına dinlettiği belirtilirken, günlük olarak da her cüzden bir sayfa ezberleyerek Kur'an-ı Kerim'i hafızasına aldığı kaydedildi.

Dini yüksek ihtisas merkezlerinde uzaktan eğitimlerin 5 Haziran'a kadar devam edeceği vurgulandı.

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