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Eğitim

Üniversitelerde 30 bin öğrenciye 'dijital okuryazarlık' dersi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında 3 bin 112 öğretim elemanımız, 'dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve öğretme', 30 bin 2 öğrenci de 'dijital okuryazarlık' dersini alıyor." dedi.

Selma Kasap   | 28.03.2019
Üniversitelerde 30 bin öğrenciye 'dijital okuryazarlık' dersi

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında 3 bin 112 öğretim elemanının "dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve öğretme", 30 bin 2 öğrencinin de "dijital okuryazarlık" dersini aldığını bildirdi.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamındaki Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin rektörleriyle YÖK'te toplantı düzenlediklerini ve projedeki son durumu müzakere ettiklerini belirtti.

Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan projenin YÖK'ün koordinasyonunda 8 pilot üniversite tarafından başarılı şekilde yürütüldüğüne işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında toplam 3 bin 112 öğretim elemanımız, 'dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve öğretme", 30 bin 2 öğrenci de 'dijital okuryazarlık' dersini alıyor. Yükseköğretimimizi, ülkemizin 2023 hedeflerine uygun, küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladığımız projemizle üniversitelerimizin dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

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