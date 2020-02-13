Euro
6.59
Dolar
6.05
BIST 100
120,232.10
Altın
1,574.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, 15 Mart'a kadar alınacak.

Selma Kasap   | 13.02.2020
Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular sürüyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı uyruklu öğrencilerin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerine giriş için 15 Mart'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

MEB'den alınan bilgiye göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde yürütülen, 4 kıta 88 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi projesinde, başvurular devam ediyor.

Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlamak, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek vererek eğitim ve kültür iş birliğini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, öğrenci başvuruları 15 Mart'ta sona erecek.

Projede, öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetler, harç, burs ve sağlık harcamalarını TDV, yeme içme, barınma ve eğitim hizmetlerini ise MEB yerine getiriyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Uluslararası İmam Hatip Liselerine başvurulara ilişkin 29 farklı dilde afiş hazırladı.

Yabancı uyruklu öğrencilerle Türk uyruklu öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü okullara, Türk öğrenciler Liselere Giriş Sınavıyla (LGS) yerleşebiliyor.

Başvuru, sınav ve yerleştirme takvimi

Söz konusu liselere burs başvuru dönemi, 15 Mart 2020'de sona erecek. Başvurular, "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılacak.

Liselere giriş için mayıs ve haziran aylarında yazılı ve sözlü sınavların yapılması, temmuz ayında yerleştirme sonuçlarının açıklanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?

Benzer haberler

Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular sürüyor

Uluslararası İmam Hatip Liselerine giriş için başvurular sürüyor

MEB destekleme kursları için 1500 soruluk kaynak hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 1513 tasarım-beceri atölyesinin toplu açılışını yaptı

750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için kılavuz

MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için kılavuz
MEB'den fen lisesi öğretmenlerine disiplinler arası eğitim

MEB'den fen lisesi öğretmenlerine disiplinler arası eğitim