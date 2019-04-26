Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.94
BIST 100
94,380.40
Altın
1,280.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Burcu Çalık   | 26.04.2019
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı

Benzer haberler

DGS başvuruları başladı

DGS başvuruları başladı

MSÜ sonuçları açıklandı

TUS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ALES giriş belgeleri erişime açıldı
'Okul yöneticiliği' sınavı soru kitapçığı yayımlandı

'Okul yöneticiliği' sınavı soru kitapçığı yayımlandı
'Okul yöneticiliği' sınavı yapıldı

'Okul yöneticiliği' sınavı yapıldı