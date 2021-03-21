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Eğitim

TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı

ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.

Selma Kasap   | 21.03.2021
TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı

Ankara

ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.

2021-TUS 1. dönem saat 10.15'te, 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te başladı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

ÖSYM, sınavlarda Kovid-19 salgınına karşı tedbir aldı.

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