TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı
ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.
Ankara
ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı.
2021-TUS 1. dönem saat 10.15'te, 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te başladı.
Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.
ÖSYM, sınavlarda Kovid-19 salgınına karşı tedbir aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.