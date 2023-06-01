TUS tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 8 Haziran'a kadar alınacak.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.
Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.