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Eğitim

TUS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 8 Haziran'a kadar alınacak.

Utku Şimşek  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
TUS tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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