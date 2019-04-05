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Eğitim

TUS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 12 Nisan'a kadar alınacak.

Selma Kasap   | 05.04.2019
TUS tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Tercihte bulunacak adayların 2019-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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