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Eğitim

TUS ek tercihleri alınmaya başlandı

2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ek tercih işlemleri başladı.

Esin Işık   | 15.01.2021
TUS ek tercihleri alınmaya başlandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ek tercihler 21 Ocak Perşembe gününe kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.

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