TUS ek tercihleri alınmaya başlandı
2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ek tercih işlemleri başladı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ek tercihler 21 Ocak Perşembe gününe kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.