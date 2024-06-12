Dolar
32.37
Euro
34.84
Altın
2,312.69
ETH/USDT
3,543.40
BTC/USDT
67,809.00
BIST 100
10,113.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gebze’de bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Eğitim

Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi

THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralamasında, İTÜ "nitelikli eğitim" kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi "yoksulluğa son" kategorisinde 5, "iklim eylemi" kategorisinde 7. oldu.

Selma Kasap  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi

Ankara

Türkiye'den, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu "Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"nda üç farklı kategoride ilk 10'a girdi.

İTÜ, "nitelikli eğitim" kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi "yoksulluğa son" kategorisinde 5. ve "iklim eylemi" kategorisinde 7. oldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren "THE 2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, "genel" kategoride, Türkiye'den 2 üniversite ilk 100'de, 4 üniversite ilk 200'de ve 8 üniversite ise ilk 300'de yer aldı. İTÜ 34'üncü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 88'inci sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı.

İlk 100'de yer alan İTÜ ve ODTÜ ile Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, sıralamada 101-200 bandında yer alarak ilk 200'de yer alan 4 Türk üniversitesi oldu.

Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de sıralamada 201-300 bandına girmeyi başardı. İlk 1000'de yer alan üniversite sayısı ise 42 oldu.

2 üniversite üç kategoride ilk 10'da

THE, 2024 yılında 125 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 152 üniversiteyi araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört alanda ve 17 göstergede değerlendirdi.

Söz konusu göstergelerden üçünde Türk üniversiteleri dünyada ilk 10'a girdi.

İTÜ, "nitelikli eğitim" (erken yaşlara ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunma ve kapsayıcı eğitim taahhüdü) kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi "yoksulluğa son" (açlıkla ilgili araştırma, gıda sürdürülebilirliği üzerine öğretim ve kampüste ve yerelde gıda israfı ve açlıkla mücadele taahhüdü) kategorisinde 5'inci, "iklim eylemi" (iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğin teşvik edilmesi taahhüdü) kategorisinde 7'nci oldu.

Türkiye 16 üniversite ile ilk 200'de en fazla üniversiteye sahip ülke

Türkiye, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 15'inde ilk 100'de, 1 üniversite ile kaliteli eğitimde, 7 üniversite ile ilk 100'de ve 16 üniversite ile ilk 200'de en fazla üniversiteyle sıralamada yer alan ülke oldu. Türkiye, iyi sağlık ve refah alanında 51,9 ile en yüksek ortalama puanı aldı.

Öte yandan Türkiye, 100 üniversitesi ile sıralamada Hindistan'ın ardından dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke oldu.

Türkiye'den geçen yıl 84 üniversite sıralamaya girmişti.

"Türk üniversitelerinin ilk 10'a girmesi son derece etkileyici bir başarı"

THE Küresel İlişkiler Sorumlusu Phil Baty, Türk üniversitelerinin THE'nin 2024 Etki Sıralaması'ndaki konumundan özellikle etkilendiğini belirterek, "Türkiye, 100 üniversite ile dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke olarak, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu sosyal ve ekonomik etki yaratma konusunda saygınlığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Baty, "Bununla birlikte Türk üniversitelerinin üç ayrı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nde ilk 10'a girmesi son derece etkileyici bir başarıdır. Sıralamada geçen yıla kıyasla 447 üniversitenin daha yer aldığı ve dünya çapında rekabetin önemli ölçüde arttığı bir ortamda bu daha da etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Sıralamada, Western Sydney Üniversitesi dünya genelinde en iyi üniversite olurken, Avustralya genel kategoride ilk 10'da 4 üniversite ile en fazla üniversiteye sahip ülke oldu; bu ülkeyi 12'şer üniversite ile İngiltere ve Kanada izledi. İngiltere 25 üniversite ile ilk 100'de en fazla üniversiteye sahip ülke olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı
Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Benzer haberler

Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi

Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi

Bakan Kacır: Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında yola devam etmeyi amaçlıyoruz

Türkiye ile İran arasında yükseköğretim alanındaki işbirliği çeşitli kategorilerde devam ediyor

Türk üniversiteleri, yeşil kampüsleriyle dünyanın en çevreci üniversiteleri arasında

Türk üniversiteleri, yeşil kampüsleriyle dünyanın en çevreci üniversiteleri arasında
YÖK'ten "engelsiz üniversitelere" ödül

YÖK'ten "engelsiz üniversitelere" ödül

QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversite yer aldı

QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversite yer aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet