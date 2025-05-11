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Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Ankara

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabildiği sınav, ülkede 17 il 18 sınav merkezinde, yurt dışında ise 26 ülke 35 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

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Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde düzenlenen sınava 21 bin 654 aday başvurdu.

83 bina ve 866 salonun kullanıldığı ve 3 bin 530 kişinin görev yaptığı sınavın sonuçları 11 Haziran'da açıklanacak.

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