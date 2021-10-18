Dolar
9.28
Euro
10.76
Altın
1,762.81
ETH/USDT
3,770.60
BTC/USDT
61,200.00
BIST 100
1,413.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'da 25 ülkede eğitim veriyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika'da 25 ülkedeki 175 eğitim kurumuyla, 17 bin 565 öğrenciye eğitim veriyor.

Özcan Yıldırım   | 18.10.2021
Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'da 25 ülkede eğitim veriyor

Ankara

TMV, dünya genelinde 47 ülkede 378 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde, yaklaşık 45 bin öğrenci ile Türkiye adına eğitim faaliyetleri yürütüyor.

Vakıf, Afrika'daki eğitim kurumu sayısını son 5 yılda önemli ölçüde attırdı. Afrika'daki eğitim kurumu sayısı, 2016'da 18 iken 2017'de 76'ya, 2018'de 125'e, 2019'da 144'e, 2020'de 151'e ve 2021'de 175'e yükseldi.

Afrika'da 25 ülkede 175 eğitim kurumuyla toplam 17 bin 565 öğrenciye eğitim veren TMV'nin Kara Kıta'da 18 yurdu da bulunuyor.

Vakıf, Afrika'da FETÖ ile iltisaklı 115 eğitim kurumunu da devraldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Benzer haberler

Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'da 25 ülkede eğitim veriyor

Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'da 25 ülkede eğitim veriyor

Türkiye'de okuyan Togolu hekim Bukari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo ziyaretinden dolayı mutlu

THY ekibi, Afrika’da güneş kremiyle 'hayat kurtarıyor'

Türkiye-Afrika dostluğu eğitim, kalkınma ve kültür iş birliğiyle güçleniyor

Türkiye-Afrika dostluğu eğitim, kalkınma ve kültür iş birliğiyle güçleniyor
Türkiye-Afrika ilişkilerinde insan odaklı iş birliği: Türkiye Bursları

Türkiye-Afrika ilişkilerinde insan odaklı iş birliği: Türkiye Bursları
Afrikalı gençler Fransa'yı değişime zorluyor

Afrikalı gençler Fransa'yı değişime zorluyor