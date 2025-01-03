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Eğitim

Türk öğrenciler nükleer enerji eğitimi için Çin'e gidecek

Türkiye ve Çin arasında imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" kapsamında lisans mezunu Türk öğrenciler, Çin'de nükleer enerji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak.

Gülşen Çağatay  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Türk öğrenciler nükleer enerji eğitimi için Çin'e gidecek Fotoğraf: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, nükleer enerji hedefleri doğrultusunda genç yeteneklerini uluslararası alanda yetiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) koordinatörlüğündeki programla Türk öğrenciler, Çin'de bulunan Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde doktora ve yüksek lisans, Tsinghua Üniversitesi'nde ise yüksek lisans yapacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında başlayacak program, tamamen İngilizce olarak yürütülecek.

Program kapsamında ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi 3 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıl sürecek. Tsinghua Üniversitesi'nde ise yüksek lisans programı 2 yıl içinde tamamlanacak.

Program kapsamında öğrencilerin masrafları Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Tsinghua Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi için aylık 4 bin 500 yuan, Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde yüksek lisans için 3 bin yuan, doktora programı için ise 3 bin 500 yuan burs sağlanacak.

Son başvuru 7 Şubat

Ayrıca, ücretsiz başvuru hakkı, konaklama imkanı, sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi fırsatlar da öğrencilere sunulacak.

Programa nükleer enerji, mühendislik, fizik veya kimya alanlarından mezun olan ya da Temmuz 2025'e kadar mezuniyet şartını sağlayacak öğrenciler başvurabilecek.

Eğitim dilinin tamamen İngilizce olması dolayısıyla, adaylarda ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olmaları ve lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması şartı aranacak.

Programa başvurmak isteyen adayların öz geçmiş, onaylı lisans not dökümü, İngilizce dil yeterliliğini gösteren uluslararası denkliğe sahip belge ve niyet mektuplarını tamamı İngilizce ve PDF formatında olacak şekilde 7 Şubat'a kadar "tunas.hr@enerji.gov.tr" adresine eksiksiz şekilde göndermeleri gerekiyor.

Başvuru sonuçları, adaylara elektronik posta yoluyla bildirilecek.

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